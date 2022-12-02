В Азербайджане выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечились. Данную информацию приводит Оперштаб при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлены 2 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824431 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814189 человек вылечились, 9983 скончались, число активных больных – 259.

За прошедшие сутки проведено 1566 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7378848 тестов.

За последние сутки от COVID-19 вакцинированы 515 человек. При этом первую дозу препарата получили 115 человек, вторую — 255, третью и большее количество доз — 123, бустерную дозу после позитивного результата — 22.

На сегодняшний день введены 13923277 доз вакцины от COVID-19.

При этом 5393050 человек получили первую дозу препарата, 4874300 — вторую, 3391919 — третью и большее количество доз, 264008 — бустерную после позитивного результата.