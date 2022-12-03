Двери НАТО остаются открытыми, но в случае с Украиной первоочередной представляется помощь стране в сохранении независимости. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Двери НАТО остаются открытыми. Мы это доказали, позволив в прошлые годы присоединиться [к блоку] Черногории, Северной Македонии, Финляндии и Швеции. О членстве должны решать лишь Украина и 30 стран-участниц, больше никто», — сказал он. Однако, продолжил генсек, в Украине происходит вооруженный конфликт, «каждый должен понимать, что приоритет [НАТО состоит] в поддержке». «Сейчас главная задача в том, чтобы сохранить Украину как независимое государство. О членстве в НАТО речь будет идти после», — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО «не является стороной конфликта». «В Украине нет войск НАТО. Однако мы помогаем ей обороняться. Это не делает нас стороной войны, и мы не будем втянуты в этот конфликт», — добавил он, имея в виду поставки западных вооружений. При этом генсек альянса сказал, что «поражением для свободы и демократии» стал бы сценарий, при котором НАТО «стояла бы в стороне и ничего не делала».