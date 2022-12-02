Германия не ведет переговоров с Украиной о поставках или размещении в Украине систем ПВО Patriot. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на комментарий представителя минобороны Германии в пятницу, 2 декабря.

«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с Украиной», — отметил чиновник.

Он также объяснил, что предложение министра Кристине Ламбрехт касается не передачи Польше систем Patriot, а размещения их на территории Польши.

По его словам, ФРГ планировали, что немецкие солдаты продолжат управлять системами.

«Передача управления ими другим военным никогда не рассматривались», — утверждает он.