Евросоюз официально подтвердил принятие решения о введении потолка цен на нефть поставляемую из России морским путем, которое должно быть официально утверждено в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Об этом сообщило в пятницу в Twitter чешское председательство в Совете ЕС. Евросоюз согласовал потолок в $60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.

«Послы [27 стран ЕС] только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС», — говорится в сообщении председательства.