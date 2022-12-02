Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» через подставные фирмы занимается поставками алмазов и древесины из Центральноафриканской Республики. С данным утверждением выступило бельгийское издание De Standaard.

По данным газеты, ЧВК «Вагнер» в 2019 году основала в ЦАР подставную компанию под названием Diamville.

Это подтвердили пять источников в алмазной отрасли, работающие в столице этого африканского государства Банги.

Только в ноябре 2019 года через компанию Diamville в Бельгию было поставлено алмазов на сумму 132 000 евро, пишет De Standaard.

Стоит отметить, что Diamville была основан в тот же день, что и компания Bois Rouge, занимающаяся экспортом древесины и также базирующаяся в Центральноафриканской Республике. Предполагается, что данная компания была еще одним прикрытием для ЧВК «Вагнер».