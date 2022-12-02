Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сообщил в пятницу в Риме на конференции «Средиземноморские диалоги».

«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров [с Россией]», — сказал он.

Чавушоглу при этом признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и в Стамбуле. «Сегодня будет сложнее, так как возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию», — отметил он, добавив, что считает единственным способом прекращения конфликта на Украине использование средств дипломатии. «<…> [конфликт] можно завершить, мы занимаем в вопросе урегулирования прагматичную позицию, которая приносит конкретные результаты», — сказал Чавушоглу, напомнив о заключении и продлении с участием Турции зерновой сделки, обмене пленными между РФ и Украиной.

«Надеюсь, до весны мы будем иметь более четкую картину в вопросе организации условий для переговоров. Мы продолжим усилия в этом направлении», — отметил Чавушоглу.