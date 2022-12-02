Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась в соцсети Instagram кадрами из поездки с президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в Шекинский район.

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