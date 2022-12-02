Еврокомиссия предложила общие правила, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение санкций. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия предложила общие правила, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение санкций. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Пока российская агрессия против Украины продолжается, самым важным является полное выполнение ограничительных мер ЕС, а нарушение этих мер не наказывается», — говорится в сообщении.

Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, облегчающие расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

Публикуются примеры уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС:

предоставление средств или экономических ресурсов в доступ или пользование определенного лица, организации или органа;

незамораживание этих средств;

предоставление возможности въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзитного проезда через территорию государства-члена;

осуществление операций с третьими странами, запрещенными или ограниченными санкциями ЕС;

торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;

обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультационные услуги.

Отмечается, что нарушения будут касаться и обхода ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или утаивания того факта, что лицо является конечным владельцем средств.

В зависимости от вида правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в виде не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% общего мирового оборота юридического лица (компании) за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе.

Предложение ЕК будет обсуждаться Европейским парламентом и Европейским Советом.