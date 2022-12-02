Еврокомиссия предложила общие правила, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение санкций. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Еврокомиссия предложила общие правила, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение санкций. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Пока российская агрессия против Украины продолжается, самым важным является полное выполнение ограничительных мер ЕС, а нарушение этих мер не наказывается», — говорится в сообщении.
Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, облегчающие расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.
Публикуются примеры уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС:
предоставление средств или экономических ресурсов в доступ или пользование определенного лица, организации или органа;
незамораживание этих средств;
предоставление возможности въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзитного проезда через территорию государства-члена;
осуществление операций с третьими странами, запрещенными или ограниченными санкциями ЕС;
торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;
обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультационные услуги.
Отмечается, что нарушения будут касаться и обхода ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или утаивания того факта, что лицо является конечным владельцем средств.
В зависимости от вида правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в виде не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% общего мирового оборота юридического лица (компании) за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе.
Предложение ЕК будет обсуждаться Европейским парламентом и Европейским Советом.
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