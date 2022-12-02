18.41 2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент завода по очистке, промывке и сушке ореховой продукции агропарка «Шеки-Огуз» в Огузском районе.

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18.26 2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с проведенной работой по обеспечению оросительной водой земельного участка агропарка «Шеки-Огуз».

Глава государства ввел в действие установки по обеспечению оросительной водой земельного участка агропарка.

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18.06 2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке «Шеки-Огуз» Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Агроинкишаф 2017» в Огузском районе.

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18.05 2 декабря в Огузе сдан в эксплуатацию ясли-детский сад на 100 мест, построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

В открытии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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16.29 2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Огузский район.

Глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Огуз, возложил к нему цветы.

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Ильхам Алиев принял участие в открытии в Огузе на реке Дашагыл малых гидроэлектростанций «Огуз-1», «Огуз-2», «Огуз-3» и презентации приемных установок.