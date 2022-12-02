При покупке консервированных овощей, рыб, мяса и др. следует обращать внимание на состояние упаковки.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Многие люди заготавливают консервы в домашних условиях: “Неправильный процесс консервирования приводит к пищевым отравлениям, в том числе ботулизму, который может привести к летальному исходу. Консервы портятся, если во время производства не соблюдаются санитарно-гигиенические правила, параметры стерилизации, режим хранения или герметичность тары».

«При использовании консервов домашней заготовки необходимо очень строго соблюдать соответствующие правила гигиены и безопасности. Отметим, что не только домашние консервы, но и продающиеся в магазинах промышленные консервы могут вызывать отравления. При покупке в магазинах консервированных овощей, рыб, мяса и др. следует обращать внимание на упаковку», — отметили в АПБА.