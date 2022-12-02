2 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с государственным секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе беседы были отмечены высокий уровень азербайджано-ватиканских отношений и регулярность двусторонних встреч.

Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям между нашими странами, напомнил о начале деятельности в ближайшее время посольства Азербайджана в Ватикане. Министр выразил уверенность, что это послужит дальнейшему развитию сотрудничества.

Пол Ричард Галлахер выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и восстановление мира. Он подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является важным шагом, необходимо прилагать больше усилий для дальнейшего расширения связей.

На встрече также было с удовлетворением отмечено участие Азербайджана в восстановлении исторических мест Ватикана, что также является вкладом в межкультурный диалог.