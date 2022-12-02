Азербайджан должен создать свой пост на Лачинской дороге. С таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы, сообщает Minval.az.

«Присутствующий сегодня в Карабахе российский миротворческий контингент, не может действовать самостоятельно. Все инструкции миротворцы получают от военно-политического руководства России. Сегодня через Лачинскую дорогу разворовываются природные ресурсы Азербайджана, на азербайджанскую территорию для армянских сепаратистов поставляется оружие. Чьих это рук дело? Армянские спецслужбы, армянские фашисты. Кто им покровительствует? Миротворческие силы, временно действующие на территории Азербайджана. На самом деле они не миротворцы, они проармянские силы. Мы должны без колебаний создать собственный контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Только вчера в Ханкенди из Ирана прибыли 14 человек неустановленных нами. Есть вероятность, что это сотрудники спецслужб Ирана. Какова их цель в Ханкенди?” — задался вопросом депутат.