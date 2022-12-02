3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 5-7° тепла, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 мм рт.ст. до 774 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах – снег, местами осадки будут интенсивными. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.