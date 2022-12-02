Москва работает над тем, чтобы провести встречу президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.

Об этом заявил в интервью телеканалу Al Arabiya спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

Говоря о возможности проведения встречи Асада и Эрдогана в РФ, Лаврентьев, указывает телеканал, отметил, что Москва выступает в поддержку таких переговоров.

«Я повторяю здесь, что Турция должна рассмотреть это [возможность встречи в РФ], но мы считаем, что такая встреча была бы позитивной и полезной в целом, и мы работаем в этом направлении», — сказал он.