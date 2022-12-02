Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайяну по случаю национального праздника — Дня Независимости ОАЭ.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Мы придаем особое значение нашим дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке. За минувший тридцатилетний период укрепились отношения между нашими странами, связанными религиозными и культурными корнями, динамично и устойчиво развивалось наше сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений, расширению сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного спокойствия и благополучия», — говорится в письме главы государства.