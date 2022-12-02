Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,2 млрд евро после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом проинформировал Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), сообщает местное издание Swissinfo в четверг, 1 декабря.

В июле общая сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, составляла 6,5 млрд евро.

Федеральный совет Швейцарии в феврале 2022 года одобрил санкции, которые предусматривают запрет на прием депозитов от граждан России или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одного человека.

Информацию о существующих депозитах, которые превышают эту сумму, необходимо предоставить SECO.