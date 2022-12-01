В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП. Инцидент имел место возле Олимпийского комплекса Гёйгёльского района, уточняет «Репорт».

Легковой автомобиль врезался в дерево, в результате погибли 3 человека, еще один находится в тяжелом состоянии.