В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП. Инцидент имел место возле Олимпийского комплекса Гёйгёльского района, уточняет «Репорт».
Легковой автомобиль врезался в дерево, в результате погибли 3 человека, еще один находится в тяжелом состоянии.
В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП. Инцидент имел место возле Олимпийского комплекса Гёйгёльского района, уточняет «Репорт».
Легковой автомобиль врезался в дерево, в результате погибли 3 человека, еще один находится в тяжелом состоянии.
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