Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом Российской Федерации наших обращений. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Еще раз заявляем о недопустимости указания названий населенных пунктов на территории Азербайджана под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения «территория Нагорного Карабаха».

Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях неправильные формулировки при упоминании названий территорий Азербайджана.

Напоминаем, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 01.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван», — Агдере, Ходжавенд, Суговушан о Гозлукерпю соответственно.