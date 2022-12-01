Соединённые Штаты и Франция подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Вашингтон и Париж будут оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона по итогам встречи в Белом доме.

«Они [Байден и Макрон] подтверждают неизменную поддержку своими странами защиты Украиной своих суверенитета и территориальной целостности, в том числе [посредством] предоставления Украине политической, гуманитарной, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности столько, сколько потребуется», — сказано в документе, который распространила пресс-служба американской администрации.

В частности, речь идёт об активизации поставок систем ПВО и оборудования, которое нужно для восстановления энергосистемы Украины. Также в заявлении уточняется, что Париж и Вашингтон будут координировать с партнёрами помощь Киеву, в том числе на международной конференции во французской столице, которая пройдёт 13 декабря.