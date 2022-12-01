Армения еще не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Аналогичным образом Армения искусственно затягивает восстановление транспортного сообщения, в том числе отказываясь обеспечить беспрепятственный доступ между материковым Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой. Вместо этого Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы отвлечь внимание от невыполнения своих обязательств.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Роль некоторых третьих сторон в подстрекательстве реваншистского поведения Армении также вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку это побуждает Армению прибегать к усиленным военным провокациям и воинственной риторике.

В то время, когда у обеих сторон есть реальный шанс, наконец, продвинуться к устойчивому миру, международному сообществу, включая ОБСЕ, необходимо убедить Армению отказаться от своих попыток подорвать процесс нормализации. Армения должна ответить взаимностью на конструктивное предложение Азербайджана и воспользоваться исторической возможностью для нормализации своих отношений с Азербайджаном и другими соседними странами. Это проложит путь к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе», — резюмировал министр.