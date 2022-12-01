Наряду с широкомасштабными работами по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции Азербайджан также инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией. Несмотря на разрушительные последствия и незаживающие раны войны и оккупации, Азербайджан предложил Армении мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах своих государственных границ. В течение последних двух лет моя страна демонстрировала твердую политическую волю для продвижения мирной повестки дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«На состоявшихся в этом году в Брюсселе, Праге и Сочи встречах на высшем уровне обе стороны подтвердили взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга. Я трижды встречался с министром иностранных дел Армении, чтобы обсудить подготовку двустороннего договора о межгосударственных отношениях. На нашей последней встрече в Вашингтоне, округ Колумбия, 7 ноября 2022 года мы договорились ускорить переговоры с этой целью. С учетом этого Азербайджан уже представил Армении ряд замечаний по проекту соглашения.

Подход Азербайджана ясен, последователен и основан на международном праве. После почти тридцати лет отсутствия формальных отношений сторонам настоятельно необходимо согласовать юридически обязывающий документ, закладывающий основу их межгосударственных отношений. Этот документ гарантирует соблюдение их прав как двух равноправных суверенных государств и обеспечивает основу для решения всех вопросов, представляющих общий интерес или озабоченность, входящих в сферу межгосударственных отношений», — отметил Байрамов.

«Несмотря на возросшую динамику двусторонних переговоров, прогресс остается весьма ограниченным по трем основным направлениям армяно-азербайджанского процесса нормализации межгосударственных отношений, а именно: подписание мирного договора, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций.

Во всех трех направлениях Армения придерживается прежней практики, а не искренне участвует в процессе. Несмотря на взятые на себя обязательства по мирной повестке дня, Армения пытается уклониться от их выполнения», — добавил министр.