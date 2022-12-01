Массовое минирование Арменией освобожденных азербайджанских территорий является основным препятствием для усилий по восстановлению и возвращению вынужденных переселенцев. К сожалению, после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года 267 человек погибли и пострадали при подрывах на минах. Погибли 45 человек, в том числе 35 мирных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Неспособность Армении предоставить Азербайджану полные и точные карты мин всех освобожденных территорий приводит к новым жертвам и раненым. Около 55 процентов всех инцидентов с минами произошли в районах, по которым Армения не предоставила сведения о минных полях.

Наоборот, Армения продолжает беспорядочную установку мин на территории Азербайджана. Недавно на территории Азербайджана было обнаружено 350 фугасов. Все они произведены в Армении в 2021 году. Командующий российскими миротворческими силами и руководство Совместного турецко-российского центра мониторинга, а также аккредитованные в Азербайджане иностранные военные атташе побывали в этом районе и осмотрели указанное минное поле. Всего на суверенных территориях Азербайджана обнаружено 2728 фугасов, изготовленных в Армении в 2021 году. Эти мины были переброшены через Лачинский коридор. Это вопиющее злоупотребление этим коридором, использование которого было предусмотрено только в гуманитарных целях», — добавил министр.