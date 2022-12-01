С окончанием почти 30-летнего вооруженного конфликта с Арменией Азербайджан приступил к ликвидации его негативных последствий. Предоставление сотням тысяч вынужденных переселенцев возможности безопасно и достойно вернуться в свои дома, а также обеспечение мирной жизни на постконфликтных территориях являются абсолютным приоритетом для правительства Азербайджана. Первая группа семей недавно вернулась в село Агали освобожденного Зангиланского района Азербайджана, которое было восстановлено по принципу «умного села».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Азербайджан также полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения, проживающих на постконфликтных территориях, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя равные права и свободы со всеми гражданами Азербайджана. Конституция Азербайджана обеспечивает прочную правовую основу в этом отношении. Необходимо поощрять и поддерживать активизировавшийся в последние месяцы диалог и контакты между центральными властями Азербайджана и местными этническими армянами», — отметил министр.