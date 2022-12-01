В этом году исполнилось 30 лет с начала участия Азербайджана в ОБСЕ, что совпало с нашим председательством на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в первом триместре. Как и в течение 30 лет, во время нашего председательства в ФСОБ Азербайджан руководствовался твердой верой в то, что соблюдение основополагающих норм, принципов и обязательств, закрепленных в основных документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского Заключительного акта, в частности, уважение суверенитета, территориальная целостность и неприкосновенность границ государств должны оставаться основой безопасности и стабильности, а также основой для сотрудничества в рамках ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Принцип принятия решений на основе консенсуса четко отражен во всех основных решениях ОБСЕ. В течение многих лет Азербайджан страдал от злоупотребления консенсусом внутри Организации. Тем не менее, мы всегда выступали за строгое соблюдение буквы и духа безопасности на основе сотрудничества, прочно лежащего в основе ОБСЕ. В этой связи направление так называемой «миссии по оценке потребностей» в Армению без консенсуса является вопиющим нарушением мандата, принятого коллективным волеизъявлением всех государств-участников. Все институты ОБСЕ, включая Председательство и Секретариат, создаются как общие достояния всех государств-участников. Неспособность действовать соответствующим образом подрывает доверие. Азербайджан призывает эти институты исправить грубое нарушение своих полномочий», — заявил Байрамов.