Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в рамках его участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоявшемся в Лодзи, Польша, и обсудил приоритет направления двустороннего стратегического партнерства двух стран.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече подробно обсуждены вопросы сотрудничества по различным направлениям, а также на многосторонних площадках. Выражено удовлетворение активизацией визитов на высшем уровне и политическим диалогом между нашими странами.

Байрамов рассказал Ауреску о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении подготовки мирного соглашения.