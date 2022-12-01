1 декабря 2022 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзи встретился с министром иностранных дел Королевства Норвегия Анникен Уитфельдт.

Согласно информации МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также региональная и международная ситуация.

Байрамов указал на то, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, отношения развивались по различным направлениям, особенно в области энергетической, нефтяной и газовой промышленности.

Он также проинформировал другую сторону о региональной ситуации в постконфликтный период, миротворческих и созидательных усилиях Азербайджана в регионе, провокациях армянской стороны, невыполнении обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в том числе об угрозе минирования.

Анникен Уитфельдт сказала, что мероприятия, проведенные в текущем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, способствовали дальнейшему расширению сотрудничества.

Она отметила, что Норвегия приветствует усилия по снижению напряженности и установлению мира в регионе. В частности, была выражена важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.