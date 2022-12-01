Поздравляю Али и Мику! Спасибо Богу за таких сыновей! Дай Бог здоровья всем детям! Спасибо всем.
Об этом в соцсети «Инстаграм» написала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
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Поздравляю Али и Мику! Спасибо Богу за таких сыновей! Дай Бог здоровья всем детям! Спасибо всем.
Об этом в соцсети «Инстаграм» написала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
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