Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера с 2025 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Бундесвер в этом году держал наготове для Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) более 14 тысяч солдат, в следующем году их будет 17 тысяч», — сказал Шольц журналистам после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам канцлера, бундестаг намерен наращивать миссию по защите своих союзников.

«С 2025 года запланировано держать в высокой готовности 30 тысяч немецких солдат для предоставления НАТО», — уточнил Шольц.