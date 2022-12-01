В Черном море, по состоянию на 1 декабря, на боевом дежурстве находятся шесть кораблей РФ. Вместе с тем, РФ убрала носители крылатых ракет типа «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

Отмечается, что в Азовском море также нет кораблей с «Калибрами», однако в Средиземном море сейчас находится девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп которых составляет 76 ракет.

По информации ВМС, в Азовском море оккупанты продолжают удерживать на боевом дежурстве два корабля.

Сообщается также, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили в Азовское море — 4 судна, из них ни одно судно не продолжило движение из пролива Босфор; в Черное море — 4 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор.