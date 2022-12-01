Румыния призвала Азербайджан и Армению продолжать дипломатическое взаимодействие при поддержке ЕС, чтобы найти всеобъемлющие решения на все остающиеся открытыми вопросы.

С данным заявлением выступил глава МИД Румынии Богдан Ауреску на заседании СМИД ОБСЕ в Польше.

“Мы приветствуем продуктивные переговоры между лидерами Азербайджана и Армении при содействии президента Европейского Совета Шарля Мишеля, как и результаты, которые были достигнуты в ходе дискуссий», — приводит «Репорт» его слова.