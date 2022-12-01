Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выразила отношение к антиазербайджанской резолюции, принятой нижней палатой Парламента Франции.

Согласно информации Аппарата Омбудсмена, предвзятая резолюция против нашей страны, принятая нижней палатой Парламента Франции 30 ноября 2022 года, не отражает действительности, является провокационной и наносит серьезный ущерб мирному процессу между Азербайджаном и Арменией:

«Принятие новой резолюции против нашей страны после резолюции «Применение санкций против Азербайджана и его немедленный вывод с территории Армении, требование соблюдения Азербайджаном договоренности о прекращении огня от 09 ноября 2020 года и поощрение всех инициатив, направленных на установление прочного мира между двумя странами», принятой Сенатом Франции 15 дней назад, еще раз доказывает неуважение Сената Франции к международному праву.

Считаем, что принятие подряд таких предвзятых резолюций не только препятствует мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, но и негативно влияет на развитие политических, экономических и культурных отношений в регионе.

Этой резолюцией Франция поддерживает политику оккупации, проводимую Арменией в контексте этнической и религиозной ненависти в отношении Азербайджана, выступает против принципов суверенитета и территориальной целостности, являющихся общепринятыми принципами международного права. Защита Армении, которая 30 лет удерживала под оккупацией территорию другой страны – это очевидное проявление того, что французское правительство игнорирует права и свободы человека.

Я еще раз решительно осуждаю несправедливую позицию нижней палаты парламента Франции в отношении нашей страны, расцениваю эти их действия как провокационный шаг. В то же время призываю Францию прекратить свою деятельность, направленную на разжигание национальной вражды в регионе и создание препятствий восстановительному процессу».