Российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, снова отправили в ШИЗО. В этот раз — потому что оппозиционер якобы «нарушил форму одежды»: на нем не было куртки.

Об этом стало известно на заседании о законности профсоюза заключенных, который создал Навальный, сообщил Telegram-канал «Сирена».

«Ваша честь, с памятного нашего первого суда я не вылезаю из ШИЗО. И могу поделиться с вами уникальной информацией о том, что буквально 20 минут назад перед судом меня снова водворили в ШИЗО на 11 суток. И как раз это очень хорошо показывает ситуацию, [что происходит], когда любой осужденный просто попытается влезть туда, где находятся деньги ФСИН, коррупция ФСИН, различные делишки, коммерческие схемы», — заявил Навальный на заседании.

Накануне стало известно, что Навальному в колонии перестали передавать письма от жены. Оппозиционер также рассказывал, что начальство колонии отказывается выдавать ему зимние сапоги. По его словам, все остальные заключенные уже перешли на зимнюю форму, в то время как у него самого есть только осенние ботинки. Навальный рассказал, что уже простудился после одной из прогулок по обледеневшему бетонному двору колонии.