За последние полтора года возможной причиной смерти как минимум 15 детей стал опасный блэкаут-челлендж в TikTok, участники которого намеренно вызывали у себя удушье. Об этом сообщает Bloomberg Businessweek.

Журналистка из США Оливия Карвилл посчитала смерти детей и подростков, о которых сообщалось в СМИ, а также учла судебные протоколы и беседы с членами семей погибших несовершеннолетних. «За последние 18 месяцев блэкаут-челлендж связывали со смертями как минимум 15 детей в возрасте 12 лет и младше», — подвела она итог.

В материале отмечается, что полиция отказалась предоставлять журналистам отчеты, которые могли бы указать на причастность какой-либо другой соцсети к случившемуся, хотя в сообщениях о погибших детях в СМИ неоднократно упоминался TikTok.