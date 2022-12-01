Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия трассы Агры-Хамур-Тутак-Патнос в провинции Агры на востоке страны.

«Мы полны решимости восстановить исторический Шёлковый путь с учетом требований современности. Непосредственно через провинцию Агры в Восточной Анатолии проходят пути, соединяющие Турцию со странами Кавказа, и далее на Центральную Азию вплоть до Китая. Благодаря реализации Зангезурского коридора, экономическая и социальная значимость провинции Агры возрастет», — сказал Эрдоган.