Милли Меджлис Азербайджана призвал Францию отказаться от действий, которые могут сорвать процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Следом за принятием 15 ноября 2022 года Сенатом Франции антиазербайджанской резолюции, Национальное собрание этой страны 30 ноября осуществило предвзятый политический демарш против Азербайджана. Был принят предвзятый, необъективный и несправедливый акт, открыто демонстрирующий неуважение к нормам и принципам международного права, территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», — говорится в заявлении Милли Меджлиса.

В парламенте заявили, что категорически отвергают и эту резолюцию Национального собрания, расценивают ее как «политическое лицемерие».

В заявлении указывается, что все попытки мирно урегулировать карабахский конфликт за почти 30 лет оккупации Арменией азербайджанских земель оказались безуспешными потому, что Франция, которая являлась одним из посредников переговорного процесса, применяла двойные стандарты, ставя в один ряд государство-оккупанта и государство, пострадавшее от оккупации. Также не были выполнены соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

«С сожалением отмечаем, что сегодня провокационные шаги государственных органов Франции, включая обе палаты ее парламента, наносят удар по всем попыткам претворения в жизнь мирной повестки и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Все эти шаги служат целям армянской идеологии, базирующейся на территориальных претензиях к соседним государствам. Все это воодушевляет реваншистские и агрессивные сепаратистские силы в Армении, подталкивая регион к новым рискам. Одинаково неприемлемы основанная на популистских взглядах внутренняя политическая повестка Франции и проецирование интересов определённых лоббистских кругов на Южный Кавказ», — подчеркивает парламент Азербайджана.

В связи с этим, в законодательном органе Азербайджана призывают членов парламента Франции «прекратить практику искажения событий на Южном Кавказе и воздержаться от риторики и поступков, которые могут нарушить исторический шанс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».