В Азербайджане запасов зерна на четыре месяца. Об этом сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике заявил заместитель председателя Агентства государственных резервов Хидаят Азимов, сообщает Minval.az.

Он также отметил, что государство в настоящее время решает вопрос закупок пшеницы: «Местным производителям зерна даны соответствующие поручения, кроме того заключены контракты с крупными иностранными производителями на импорт зерна».