Правительство Франции просит префектов подготовиться к ротационным отключениям электроэнергии, пишут западные СМИ.

Так, давать свет будут по пять часов утром и по два вечером. При этом больницы, полицейские участки и тюрьмы ограничения не затронут, в отличие от школ, часть которых должны будут оставаться закрытыми.

Кроме того, периодически могут отменять некоторые поезда. На время отключений станет недоступен интернет.