Правительство Франции просит префектов подготовиться к ротационным отключениям электроэнергии, пишут западные СМИ.
Так, давать свет будут по пять часов утром и по два вечером. При этом больницы, полицейские участки и тюрьмы ограничения не затронут, в отличие от школ, часть которых должны будут оставаться закрытыми.
Кроме того, периодически могут отменять некоторые поезда. На время отключений станет недоступен интернет.
Всё мотому что рукоаодсьво Франции до того погрязло в коррупции , что продали свою страну Путину и кучке армянских миллиардеров.