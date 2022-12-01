В супермаркетах цены на продукты на полках и на кассе отличаются друг от друга. Этот процесс снова наблюдается. Об этом заявил депутат Руфат Гулиев на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности, предпринимательству, сообщает Minval.az.

«В супермаркетах вы берете бутылку воды из витрины, на ней написано 90 гяпиков. Пока дойдете до кассы, цена товара составит 1,10 манатов. Не знаю, как так получается, на дороге в кассу таможенный или налоговый пост установлен? Необходимо усилить контроль над супермаркетами, чтобы не было такого произвола»,- отметил Руфат Гулиев.