Адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратился в суд с ходатайством о его освобождении и/или об отсрочке отбывания наказания. По словам Шалвы Хачапуридзе, ходатайство связано с тяжелым состоянием здоровья Саакашвили, а диагнозы, описанные в медицинском заключении, дают основания для его освобождения.

«Мы просим освободить нас от отбывания наказания. В качестве альтернативы, если суд с этим не будет согласен, то исполнение приговора отложить. Есть интересные доказательства, которые подкрепляют нашу позицию», — сказал Хачапуридзе в интервью телекомпании Formula.