Вслед за принятием Сенатом Франции 15 ноября 2022 года резолюции, Национальная ассамблея этой страны 30 ноября организовала предвзятую политическую кампанию против Азербайджана, продемонстрировав открытое неуважение к нормам и принципам международного права, приняв предвзятый, необъективный и несправедливый акт, направленный против территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Об этом в заявлении Милли Меджлиса в связи с принятой Национальной ассамблеей Франции резолюцией.

«Эти резолюции, принятые Сенатом и Национальной ассамблеей Франции, говорят о превращении законодательных органов Франции в арену политических авантюр. Мы решительно отвергаем данную резолюцию Национальной ассамблеи Франции и расцениваем ее как политическое лицемерие», – сказано в заявлении.