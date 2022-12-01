Стали известны некоторые любопытные детали двойного убийства, совершенного во вторник вечером в поселке Бузовна Хазарского района Баку. О них Minval.az рассказали источники в правоохранительных органах.

Напомним, что примерно в 20:15 неизвестный проник в дом на улице Нахчывани и напал на хозяев жилья. В результате убиты Эльбрус Идрис оглу Мурадов (1931 г.р.) и его сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.). Кроме того, тяжело ранена супруга Э.Мурадова – Шахира Мурадова (1945 г.р.) и пострадал внук Эльбрус Агаларов (1997 г.р.). Отметим, что Рахиль скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.

По предварительным данным, преступник нанес своим жертвам ножевые ранения. Причем, удары убийца наносил по голове. Так, Рахилю и его сыну Э.Агаларову были нанесены многочисленные ранения в области головы. Однако в правоохранительных органах заявили, что орудием убийства послужил не нож, а предположительно топор. Причем убийца нападал на жертв сзади, так, чтобы они не могли видеть его лица.

Известно, что преступник орудовал в маске. Когда он проник в дом, Эльбруса Агаларова там не было. Кстати, Агаларов приходился племянником Рахилю Мурадову, который страдал дефектом речи.

Так вот, на камеру видеонаблюдения, установленную рядом, попало то, как высокий молодой человек вошел во двор дома Мурадовых. После нападения преступник перевернул все в доме вверх дном. Вероятно, искал деньги и драгоценности. Однако пока неизвестно, что именно пропало у Мурадовых.

Странно то, что преступник покинул дом Мурадовых примерно через час, сразу после прихода Агаларова, которого он тоже обезвредил одним ударом топора по голове, но оставил в живых. Это, конечно, к счастью. Но что помешало преступнику добить Агаларова, как он это сделал с другими?

Что касается Агаларова с ним несколько раз беседовали члены следственно-оперативной группы и каждый раз он давал противоречивые оказания, что наводит на определенные мысли. Очень разозлил следствие тот факт, что Агаларов дал интервью журналистам, когда не должен был этого делать.

Между тем говорят, что состояние женщины тяжелое и мало шансов, что она выживет. Известно и то, что Э.Мурадов зарабатывал тем, что за деньги писал для людей молитвы-обереги.

Кстати, около месяца назад из их дома уже была совершена кража. Были похищены золотые украшения на 5 тысяч манатов и 10 тысяч долларов. И это преступление было совершено ночью, когда хозяева были дома. Что примечательно, в этом доме, кроме перечисленных лиц, живет еще Эмин – брат Агаларова. Но на момент совершения преступления его не было дома, как впрочем и в день похищения золота и денег, что тоже наводит на определенные подозрения.

По словам правоохранителей, в этом деле очень много нюансов, которые требуют тщательного расследования. Это все, что можно сказать на сегодняшний день. Работа по поимке подозреваемого продолжается.

Рамелла Ибрагимхалилова