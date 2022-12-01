Больше всего случаев заражения СПИД выявлено в Ширване.

Об этом сказал директор Республиканского центра борьбы со СПИД Фамиль Мамедов, передает АПА.

По его словам, высокий уровень заражения ВИЧ и в Астаре, Лянкяране, Гаджигабуле, Сумгайыте.

Директор Центра привлек внимание и к случаям заражения за пределами страны: «В течение года в России зарегистрировано 2102 случая заражения (107 только в декабре), в Турции – 169 (23 только в декабре), Украине – 194 (12 только в декабре)».