Армения согласилась передавать США образцы опасных биологических патогенов.

Кабмин республики на заседании в четверг одобрил проект ратификации отредактированного варианта соглашения с США «О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия».

Документ был подписан в 2010 году и до сих пор не был ратифицирован из-за обязательных требований, предъявляемых к Армении.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 4 соглашения, армянская сторона взяла на себя обязательство передавать оборонному ведомству США требуемые образцы опасных патогенов, которые собраны в Армении в профилактических, военных и мирных целях. Также договор предусматривал передачу эпидемиологических данных.

В подписанном 30 сентября 2022 года новом варианте в упомянутый пункт внесли поправки, обязательный характер передачи американской стороне патогенов теперь отменен, Армения может передавать эти данные по своему усмотрению, и они будут касаться только возбудителей инфекций, различных вирусов и заболеваний.