Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работу над созданием специального трибунала, который будет расследовать преступления России, совершенные в Украине после начала вторжения, говорится в сообщении французского МИДа.

«Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после начала российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности».

В министерстве сослались на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей, что работа спецтрибунала подразумевает максимально широкий консенсус в международном сообществе.

Накануне фон дер Ляйен предложила создать специальный суд для расследования и уголовного преследования преступлений России: «Россия должна заплатить за свои ужасные преступления. Именно поэтому, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России».