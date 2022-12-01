Грузия имеет важное значение с точки зрения регионального мира, стабильности и взаимодействия.

Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер, находящийся с визитом в Грузии.

«Когда я был здесь (в Тбилиси) в прошлом году, я тесно работал с лидерами Грузии для посредничества между вашими соседями — Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сыграл незаменимую роль в освобождении задержанных лиц и предоставлении информации о минных полях в зонах боевых действий. Грузия продолжает вносить свой вклад в региональную безопасность, поддерживая возможности Европейского Союза для мониторинга, и я рад встретиться с премьер-министром для обсуждения региональных вопросов», — цитирует Рикера АПА.