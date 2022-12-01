В рамках Соглашения «О реадмиссии незаконно проживающих лиц между Азербайджанской Республикой и ЕС» 30 ноября 23 гражданина Азербайджана были приняты обратно из Германия в страну.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью Государственной миграционной службы, процесс приема граждан был осуществлен в рамках правил, определенных Оперативным штабом при Кабмине в связи с пандемией.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по реинтеграции граждан Азербайджана в общество и решению трудностей, с которыми они могут столкнуться.