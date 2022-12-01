Американский предприниматель Илон Маск допустил, что через полгода его компания по производству чипов для мозга Neuralink начнет испытания на людях, сообщает РИА Новости.

Маск отметил, что большую часть документов, необходимых для таких исследований, компания уже направила в надзорные органы.

«Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека. <…> вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека», — сказал Маск во время презентации.