Глава Пентагона Ллойд Остин заявил министру обороны Турции Хулуси Акару, что американское оборонное ведомство выступает против новой военной операции Турции в Сирии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона по итогам телефонного разговора глав министерств обороны двух стран, передает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Пентагона, Остин выразил обеспокоенность по поводу эскалации на севере Сирии и в Турции. Он отметил, что это касается и недавних авиаударов, некоторые из которых создавали прямую угрозу безопасности американским военным.

«Министр Остин призвал к деэскалации и передал, что Министерство обороны [США] резко против новой военной операции Турции в Сирии», — говорится в сообщении Минобороны США.

В Пентагоне добавили, что в ходе разговора глава американского ведомства подчеркнул важность стратегических отношений между США и Турцией, а также выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции.