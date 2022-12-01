Война России против Украины завершится тогда, когда этого захочет РФ. А из-за международного давления на нее это может произойти в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Завершится это тогда (речь о войне), когда мы победим или когда захочет Российская Федерация», — заявил президент.

По словам главы государства, так может случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и в изоляции.

«Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы», — добавил Зеленский.