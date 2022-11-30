План военного нападения на Украину провалился из-за того, что был чрезмерно секретным. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на доклад британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

Его авторы утверждают, что о намерении напасть на соседнюю страну не знало даже российское военное руководство.

По мнению экспертов, план Кремля предполагал, что РФ вторгнется в Украину, за 10 дней захватит ее и к августу завершит аннексию территорий, однако российские войска оказались тактически не подготовленными для его выполнения.